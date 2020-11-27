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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:29:57 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.321-0,98
BIST ANKARA2.2290,06
BIST ANTALYA1.937-1,29
BIST BALIKESİR1.758-1,30
BIST BURSA3.491-0,49
BIST DENIZLI2.8460,35
BIST ISTANBUL1.404-0,20
BIST IZMIR3.0890,70
BIST KAYSERI7.5491,93
BIST KOCAELI3.1681,01
BIST KONYA2.5420,97
BIST TEKIRDAĞ9.0910,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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