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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:34:54 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.5183,49
BIST ANKARA2.2400,35
BIST ANTALYA1.9281,03
BIST BALIKESİR1.7281,30
BIST BURSA3.5140,21
BIST DENIZLI2.8720,29
BIST ISTANBUL1.4041,06
BIST IZMIR3.0570,74
BIST KAYSERI7.4831,38
BIST KOCAELI3.1291,17
BIST KONYA2.478-0,43
BIST TEKIRDAĞ8.925-0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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