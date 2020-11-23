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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:33:48 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.4011,36
BIST ANKARA2.2731,13
BIST ANTALYA1.8981,98
BIST BALIKESİR1.6593,72
BIST BURSA3.5321,85
BIST DENIZLI2.857-0,86
BIST ISTANBUL1.4111,18
BIST IZMIR3.0251,56
BIST KAYSERI7.1061,17
BIST KOCAELI3.0622,33
BIST KONYA2.5432,76
BIST TEKIRDAĞ9.1610,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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