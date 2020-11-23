Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.401
|1,36
|BIST ANKARA
|2.273
|1,13
|BIST ANTALYA
|1.898
|1,98
|BIST BALIKESİR
|1.659
|3,72
|BIST BURSA
|3.532
|1,85
|BIST DENIZLI
|2.857
|-0,86
|BIST ISTANBUL
|1.411
|1,18
|BIST IZMIR
|3.025
|1,56
|BIST KAYSERI
|7.106
|1,17
|BIST KOCAELI
|3.062
|2,33
|BIST KONYA
|2.543
|2,76
|BIST TEKIRDAĞ
|9.161
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)