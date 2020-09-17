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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:25:39 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.075 -1,93
BIST ANKARA 2.015 -0,43
BIST ANTALYA 1.393 -1,58
BIST BALIKESİR 1.334 0,78
BIST BURSA 2.752 1,16
BIST DENIZLI 2.538 -0,28
BIST ISTANBUL 1.178 -0,34
BIST IZMIR 2.573 -0,40
BIST KAYSERI 5.673 -0,89
BIST KOCAELI 2.447 -0,51
BIST KONYA 1.854 -1,20
BIST TEKIRDAĞ 7.431 -2,03


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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