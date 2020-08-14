Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.077
|0,56
|BIST ANKARA
|2.000
|-1,49
|BIST ANTALYA
|1.265
|-1,88
|BIST BALIKESİR
|1.167
|-0,95
|BIST BURSA
|2.438
|-1,91
|BIST DENIZLI
|2.302
|-0,19
|BIST ISTANBUL
|1.131
|-1,85
|BIST IZMIR
|2.285
|-0,75
|BIST KAYSERI
|4.944
|-1,59
|BIST KOCAELI
|2.315
|-1,03
|BIST KONYA
|1.481
|-3,36
|BIST TEKIRDAĞ
|8.018
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)