Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|285.166
|-0,84
|BIST ANKARA
|168.764
|0,51
|BIST ANTALYA
|93.177
|3,24
|BIST BALIKESİR
|115.571
|-0,56
|BIST BURSA
|176.189
|0,59
|BIST DENIZLI
|159.908
|2,03
|BIST ISTANBUL
|100.887
|0,53
|BIST IZMIR
|207.328
|0,00
|BIST KAYSERI
|430.492
|-0,20
|BIST KOCAELI
|204.061
|0,98
|BIST KONYA
|90.560
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|613.612
|7,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)