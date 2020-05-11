  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:29:33 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 285.166 -0,84
BIST ANKARA 168.764 0,51
BIST ANTALYA 93.177 3,24
BIST BALIKESİR 115.571 -0,56
BIST BURSA 176.189 0,59
BIST DENIZLI 159.908 2,03
BIST ISTANBUL 100.887 0,53
BIST IZMIR 207.328 0,00
BIST KAYSERI 430.492 -0,20
BIST KOCAELI 204.061 0,98
BIST KONYA 90.560 1,52
BIST TEKIRDAĞ 613.612 7,08


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı