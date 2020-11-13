Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.317
|2,06
|BIST ANKARA
|2.202
|1,06
|BIST ANTALYA
|1.938
|1,30
|BIST BALIKESİR
|1.544
|1,29
|BIST BURSA
|3.294
|3,15
|BIST DENIZLI
|2.756
|2,27
|BIST ISTANBUL
|1.368
|1,68
|BIST IZMIR
|2.891
|2,36
|BIST KAYSERI
|6.772
|2,13
|BIST KOCAELI
|2.925
|2,44
|BIST KONYA
|2.179
|3,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.004
|1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)