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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:31:48 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.827 -2,74
BIST ANKARA 2.000 -2,69
BIST ANTALYA 1.704 -1,18
BIST BALIKESİR 1.529 -2,24
BIST BURSA 3.221 0,10
BIST DENIZLI 2.647 0,15
BIST ISTANBUL 1.185 -1,91
BIST IZMIR 2.716 0,04
BIST KAYSERI 6.268 -2,35
BIST KOCAELI 2.594 -0,58
BIST KONYA 2.106 -2,96
BIST TEKIRDAĞ 8.197 -3,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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