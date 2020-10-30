Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.827
|-2,74
|BIST ANKARA
|2.000
|-2,69
|BIST ANTALYA
|1.704
|-1,18
|BIST BALIKESİR
|1.529
|-2,24
|BIST BURSA
|3.221
|0,10
|BIST DENIZLI
|2.647
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.185
|-1,91
|BIST IZMIR
|2.716
|0,04
|BIST KAYSERI
|6.268
|-2,35
|BIST KOCAELI
|2.594
|-0,58
|BIST KONYA
|2.106
|-2,96
|BIST TEKIRDAĞ
|8.197
|-3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)