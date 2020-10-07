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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:29:27 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.216 0,38
BIST ANKARA 2.181 0,28
BIST ANTALYA 1.479 -0,19
BIST BALIKESİR 1.632 1,45
BIST BURSA 3.289 2,12
BIST DENIZLI 3.031 -1,03
BIST ISTANBUL 1.259 0,35
BIST IZMIR 2.695 0,42
BIST KAYSERI 6.443 1,11
BIST KOCAELI 2.499 0,38
BIST KONYA 2.069 -0,66
BIST TEKIRDAĞ 7.466 -0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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