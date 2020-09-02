Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.727
|0,05
|BIST ANKARA
|1.994
|0,20
|BIST ANTALYA
|1.290
|1,70
|BIST BALIKESİR
|1.157
|0,49
|BIST BURSA
|2.568
|-0,26
|BIST DENIZLI
|2.479
|1,99
|BIST ISTANBUL
|1.145
|0,62
|BIST IZMIR
|2.460
|-1,13
|BIST KAYSERI
|5.426
|0,97
|BIST KOCAELI
|2.396
|0,28
|BIST KONYA
|1.574
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|7.263
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)