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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:21:39 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.727 0,05
BIST ANKARA 1.994 0,20
BIST ANTALYA 1.290 1,70
BIST BALIKESİR 1.157 0,49
BIST BURSA 2.568 -0,26
BIST DENIZLI 2.479 1,99
BIST ISTANBUL 1.145 0,62
BIST IZMIR 2.460 -1,13
BIST KAYSERI 5.426 0,97
BIST KOCAELI 2.396 0,28
BIST KONYA 1.574 0,63
BIST TEKIRDAĞ 7.263 -0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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