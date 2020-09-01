Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.623
|0,28
|BIST ANKARA
|1.937
|-1,19
|BIST ANTALYA
|1.215
|-1,64
|BIST BALIKESİR
|1.158
|2,60
|BIST BURSA
|2.546
|-1,29
|BIST DENIZLI
|2.370
|-0,86
|BIST ISTANBUL
|1.119
|-0,73
|BIST IZMIR
|2.462
|-0,85
|BIST KAYSERI
|5.236
|-0,59
|BIST KOCAELI
|2.359
|-1,62
|BIST KONYA
|1.568
|-0,86
|BIST TEKIRDAĞ
|7.355
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)