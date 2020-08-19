Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.326
|3,92
|BIST ANKARA
|2.040
|1,24
|BIST ANTALYA
|1.280
|0,81
|BIST BALIKESİR
|1.136
|-0,80
|BIST BURSA
|2.432
|-0,01
|BIST DENIZLI
|2.325
|0,15
|BIST ISTANBUL
|1.145
|0,58
|BIST IZMIR
|2.366
|0,85
|BIST KAYSERI
|5.256
|2,21
|BIST KOCAELI
|2.400
|0,83
|BIST KONYA
|1.461
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|7.439
|0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)