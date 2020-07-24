Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|422.961
|0,11
|BIST ANKARA
|218.630
|0,10
|BIST ANTALYA
|148.256
|-1,54
|BIST BALIKESİR
|133.418
|-0,86
|BIST BURSA
|270.943
|0,19
|BIST DENIZLI
|245.433
|-1,63
|BIST ISTANBUL
|122.955
|0,10
|BIST IZMIR
|255.011
|0,81
|BIST KAYSERI
|568.894
|-1,01
|BIST KOCAELI
|238.202
|0,06
|BIST KONYA
|170.795
|1,23
|BIST TEKIRDAĞ
|762.557
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)