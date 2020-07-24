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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:26:14 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.961 0,11
BIST ANKARA 218.630 0,10
BIST ANTALYA 148.256 -1,54
BIST BALIKESİR 133.418 -0,86
BIST BURSA 270.943 0,19
BIST DENIZLI 245.433 -1,63
BIST ISTANBUL 122.955 0,10
BIST IZMIR 255.011 0,81
BIST KAYSERI 568.894 -1,01
BIST KOCAELI 238.202 0,06
BIST KONYA 170.795 1,23
BIST TEKIRDAĞ 762.557 -0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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