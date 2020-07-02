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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:22:34 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 357.204 2,22
BIST ANKARA 203.907 1,32
BIST ANTALYA 124.544 4,93
BIST BALIKESİR 131.978 2,17
BIST BURSA 241.666 2,61
BIST DENIZLI 258.720 3,38
BIST ISTANBUL 122.065 1,24
BIST IZMIR 242.514 1,41
BIST KAYSERI 548.698 1,56
BIST KOCAELI 229.025 1,46
BIST KONYA 109.567 3,07
BIST TEKIRDAĞ 747.155 2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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