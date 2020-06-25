Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.032
|1,67
|BIST ANKARA
|194.769
|-0,06
|BIST ANTALYA
|111.962
|-1,13
|BIST BALIKESİR
|123.697
|0,18
|BIST BURSA
|219.862
|0,39
|BIST DENIZLI
|260.485
|-1,02
|BIST ISTANBUL
|118.904
|0,05
|BIST IZMIR
|235.287
|-0,32
|BIST KAYSERI
|516.536
|0,47
|BIST KOCAELI
|224.476
|-0,25
|BIST KONYA
|102.234
|-0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|727.640
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)