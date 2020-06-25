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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:20:01 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.032 1,67
BIST ANKARA 194.769 -0,06
BIST ANTALYA 111.962 -1,13
BIST BALIKESİR 123.697 0,18
BIST BURSA 219.862 0,39
BIST DENIZLI 260.485 -1,02
BIST ISTANBUL 118.904 0,05
BIST IZMIR 235.287 -0,32
BIST KAYSERI 516.536 0,47
BIST KOCAELI 224.476 -0,25
BIST KONYA 102.234 -0,49
BIST TEKIRDAĞ 727.640 0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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