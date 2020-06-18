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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:18:23 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 348.051 3,21
BIST ANKARA 194.830 1,45
BIST ANTALYA 110.754 0,13
BIST BALIKESİR 125.299 0,11
BIST BURSA 212.110 0,80
BIST DENIZLI 252.538 -1,36
BIST ISTANBUL 118.030 2,44
BIST IZMIR 230.521 0,91
BIST KAYSERI 496.170 0,86
BIST KOCAELI 223.583 0,32
BIST KONYA 101.821 -0,23
BIST TEKIRDAĞ 759.603 -2,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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