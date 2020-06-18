Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|348.051
|3,21
|BIST ANKARA
|194.830
|1,45
|BIST ANTALYA
|110.754
|0,13
|BIST BALIKESİR
|125.299
|0,11
|BIST BURSA
|212.110
|0,80
|BIST DENIZLI
|252.538
|-1,36
|BIST ISTANBUL
|118.030
|2,44
|BIST IZMIR
|230.521
|0,91
|BIST KAYSERI
|496.170
|0,86
|BIST KOCAELI
|223.583
|0,32
|BIST KONYA
|101.821
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|759.603
|-2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)