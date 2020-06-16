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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:24:53 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 345.463 1,25
BIST ANKARA 194.665 2,17
BIST ANTALYA 112.167 1,61
BIST BALIKESİR 126.219 1,52
BIST BURSA 209.828 2,72
BIST DENIZLI 267.053 -3,07
BIST ISTANBUL 115.495 1,76
BIST IZMIR 230.467 1,40
BIST KAYSERI 483.770 2,13
BIST KOCAELI 222.753 1,91
BIST KONYA 102.623 -1,67
BIST TEKIRDAĞ 700.524 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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