Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|345.463
|1,25
|BIST ANKARA
|194.665
|2,17
|BIST ANTALYA
|112.167
|1,61
|BIST BALIKESİR
|126.219
|1,52
|BIST BURSA
|209.828
|2,72
|BIST DENIZLI
|267.053
|-3,07
|BIST ISTANBUL
|115.495
|1,76
|BIST IZMIR
|230.467
|1,40
|BIST KAYSERI
|483.770
|2,13
|BIST KOCAELI
|222.753
|1,91
|BIST KONYA
|102.623
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|700.524
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)