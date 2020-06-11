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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:36:47 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 333.811 1,43
BIST ANKARA 190.610 0,40
BIST ANTALYA 114.336 2,52
BIST BALIKESİR 124.768 1,36
BIST BURSA 204.214 -0,06
BIST DENIZLI 276.976 1,42
BIST ISTANBUL 112.992 0,00
BIST IZMIR 225.779 1,47
BIST KAYSERI 475.945 -0,47
BIST KOCAELI 219.368 0,52
BIST KONYA 102.232 0,78
BIST TEKIRDAĞ 691.871 1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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