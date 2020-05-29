Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|331.057
|-0,46
|BIST ANKARA
|184.844
|-0,45
|BIST ANTALYA
|98.712
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|125.938
|1,31
|BIST BURSA
|194.224
|-0,49
|BIST DENIZLI
|186.673
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|108.652
|-0,71
|BIST IZMIR
|211.245
|-0,20
|BIST KAYSERI
|472.474
|-0,08
|BIST KOCAELI
|208.604
|-1,24
|BIST KONYA
|98.806
|4,27
|BIST TEKIRDAĞ
|696.869
|-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)