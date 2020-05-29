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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:26:07 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 331.057 -0,46
BIST ANKARA 184.844 -0,45
BIST ANTALYA 98.712 -0,15
BIST BALIKESİR 125.938 1,31
BIST BURSA 194.224 -0,49
BIST DENIZLI 186.673 -0,02
BIST ISTANBUL 108.652 -0,71
BIST IZMIR 211.245 -0,20
BIST KAYSERI 472.474 -0,08
BIST KOCAELI 208.604 -1,24
BIST KONYA 98.806 4,27
BIST TEKIRDAĞ 696.869 -0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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