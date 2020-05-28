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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:19:12 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 315.538 -1,85
BIST ANKARA 185.082 0,09
BIST ANTALYA 98.668 -2,46
BIST BALIKESİR 127.180 0,17
BIST BURSA 193.864 0,19
BIST DENIZLI 187.254 2,41
BIST ISTANBUL 108.931 -0,02
BIST IZMIR 212.663 -0,73
BIST KAYSERI 473.446 -1,09
BIST KOCAELI 212.399 0,90
BIST KONYA 94.987 0,87
BIST TEKIRDAĞ 678.760 -2,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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