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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:24:33 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 323.109 1,40
BIST ANKARA 185.433 1,89
BIST ANTALYA 102.116 2,27
BIST BALIKESİR 128.013 2,65
BIST BURSA 195.049 2,93
BIST DENIZLI 183.507 2,36
BIST ISTANBUL 109.242 2,97
BIST IZMIR 213.924 0,83
BIST KAYSERI 478.657 0,77
BIST KOCAELI 206.849 1,14
BIST KONYA 94.700 1,96
BIST TEKIRDAĞ 693.489 3,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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