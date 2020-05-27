Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|323.109
|1,40
|BIST ANKARA
|185.433
|1,89
|BIST ANTALYA
|102.116
|2,27
|BIST BALIKESİR
|128.013
|2,65
|BIST BURSA
|195.049
|2,93
|BIST DENIZLI
|183.507
|2,36
|BIST ISTANBUL
|109.242
|2,97
|BIST IZMIR
|213.924
|0,83
|BIST KAYSERI
|478.657
|0,77
|BIST KOCAELI
|206.849
|1,14
|BIST KONYA
|94.700
|1,96
|BIST TEKIRDAĞ
|693.489
|3,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)