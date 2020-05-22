Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|320.518
|1,06
|BIST ANKARA
|182.615
|-0,74
|BIST ANTALYA
|100.368
|1,15
|BIST BALIKESİR
|125.700
|1,78
|BIST BURSA
|187.623
|0,15
|BIST DENIZLI
|180.136
|-0,17
|BIST ISTANBUL
|106.063
|0,59
|BIST IZMIR
|212.564
|0,50
|BIST KAYSERI
|472.751
|-0,34
|BIST KOCAELI
|203.522
|0,37
|BIST KONYA
|93.068
|-0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|671.451
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)