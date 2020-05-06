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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:28:38 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 279.369 0,41
BIST ANKARA 174.318 1,40
BIST ANTALYA 94.183 -0,42
BIST BALIKESİR 117.028 0,36
BIST BURSA 180.272 0,64
BIST DENIZLI 158.569 -0,49
BIST ISTANBUL 101.072 0,19
BIST IZMIR 207.626 1,33
BIST KAYSERI 425.077 0,48
BIST KOCAELI 206.253 -0,11
BIST KONYA 87.756 0,19
BIST TEKIRDAĞ 596.271 -4,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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