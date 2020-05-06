Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|279.369
|0,41
|BIST ANKARA
|174.318
|1,40
|BIST ANTALYA
|94.183
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|117.028
|0,36
|BIST BURSA
|180.272
|0,64
|BIST DENIZLI
|158.569
|-0,49
|BIST ISTANBUL
|101.072
|0,19
|BIST IZMIR
|207.626
|1,33
|BIST KAYSERI
|425.077
|0,48
|BIST KOCAELI
|206.253
|-0,11
|BIST KONYA
|87.756
|0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|596.271
|-4,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)