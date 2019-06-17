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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası551.198.557
Türk Hava Yolları426.982.117
Petkim187.928.228
Kardemir (D)127.022.596
Aselsan122.268.768
Akbank121.737.303
Vakıflar Bankası98.426.580
Yapı ve Kredi Bank.96.398.572
Vestel93.500.924
Türk Telekom93.374.459
T. Halk Bankası85.090.178
İş Bankası (C)70.554.199
Koza Madencilik65.093.943
Sasa Polyester63.630.968
Koç Holding50.799.729
Tüpraş47.252.553
Ereğli Demir Çelik40.213.964
Turkcell33.257.092
Emlak Konut GMYO30.651.337
İpek Doğal Enerji24.784.747




(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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