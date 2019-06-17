Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması17 Haziran 2019 Pazartesi 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|551.198.557
|Türk Hava Yolları
|426.982.117
|Petkim
|187.928.228
|Kardemir (D)
|127.022.596
|Aselsan
|122.268.768
|Akbank
|121.737.303
|Vakıflar Bankası
|98.426.580
|Yapı ve Kredi Bank.
|96.398.572
|Vestel
|93.500.924
|Türk Telekom
|93.374.459
|T. Halk Bankası
|85.090.178
|İş Bankası (C)
|70.554.199
|Koza Madencilik
|65.093.943
|Sasa Polyester
|63.630.968
|Koç Holding
|50.799.729
|Tüpraş
|47.252.553
|Ereğli Demir Çelik
|40.213.964
|Turkcell
|33.257.092
|Emlak Konut GMYO
|30.651.337
|İpek Doğal Enerji
|24.784.747
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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