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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11 Aralık 2018 Salı 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası417.612.007
Türk Hava Yolları201.568.874
Akbank135.015.272
Kardemir (D)118.857.527
Ereğli Demir Çelik115.955.636
Aselsan110.891.079
T. Halk Bankası101.088.651
Koza Madencilik89.584.189
Vakıflar Bankası84.283.232
İş Bankası (C)70.290.031
Polisan Holding66.015.881
Petkim57.147.822
Doğan Holding56.751.629
Tüpraş52.593.111
Türk Telekom42.620.875
İpek Doğal Enerji34.921.525
TAV Havalimanları30.976.556
Bim Mağazalar29.475.323
Koza Altın23.678.808
ICBC Turkey Bank22.927.607

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:31
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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