Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması11 Aralık 2018 Salı 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|417.612.007
|Türk Hava Yolları
|201.568.874
|Akbank
|135.015.272
|Kardemir (D)
|118.857.527
|Ereğli Demir Çelik
|115.955.636
|Aselsan
|110.891.079
|T. Halk Bankası
|101.088.651
|Koza Madencilik
|89.584.189
|Vakıflar Bankası
|84.283.232
|İş Bankası (C)
|70.290.031
|Polisan Holding
|66.015.881
|Petkim
|57.147.822
|Doğan Holding
|56.751.629
|Tüpraş
|52.593.111
|Türk Telekom
|42.620.875
|İpek Doğal Enerji
|34.921.525
|TAV Havalimanları
|30.976.556
|Bim Mağazalar
|29.475.323
|Koza Altın
|23.678.808
|ICBC Turkey Bank
|22.927.607
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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