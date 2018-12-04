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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

04 Aralık 2018 Salı 13:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları327.206.012
Garanti Bankası193.863.445
Kardemir (D)167.585.576
T. Halk Bankası117.669.901
Koza Madencilik115.158.149
Türk Telekom96.084.182
Akbank91.364.726
İpek Doğal Enerji85.941.623
Aselsan71.815.447
Ereğli Demir Çelik71.447.673
Tüpraş62.733.895
İttifak Holding55.570.354
Vakıflar Bankası52.543.687
Petkim50.070.242
İş Bankası (C)48.751.124
Turkcell45.761.582
Yapı ve Kredi Bank.40.284.625
Bim Mağazalar35.540.198
Koza Altın29.316.573
Tofaş Oto. Fab.29.180.137


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:22
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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