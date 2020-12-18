Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.257.311.769
|Pegasus
|583.236.353
|Emlak Konut GMYO
|577.777.054
|Turkcell
|478.811.995
|Garanti Bankası
|363.110.722
|TAV Havalimanları
|294.568.021
|Türkiye Sigorta
|246.209.866
|Net Holding
|235.060.572
|Kartonsan
|221.365.854
|Petkim
|220.637.774
|Doğan Holding
|212.307.476
|İş GMYO
|197.988.702
|Tüpraş
|172.309.077
|Kardemir (D)
|172.206.107
|Şişe Cam
|171.644.608
|Odaş Elektrik
|164.713.005
|Borusan Mannesmann
|162.080.005
|Vakıflar Bankası
|145.495.725
|Akbank
|143.044.082
|Oyak Çimento
|140.010.922
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)