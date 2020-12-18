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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:43:58 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.257.311.769
Pegasus583.236.353
Emlak Konut GMYO577.777.054
Turkcell478.811.995
Garanti Bankası363.110.722
TAV Havalimanları294.568.021
Türkiye Sigorta246.209.866
Net Holding235.060.572
Kartonsan221.365.854
Petkim220.637.774
Doğan Holding212.307.476
İş GMYO197.988.702
Tüpraş172.309.077
Kardemir (D)172.206.107
Şişe Cam171.644.608
Odaş Elektrik164.713.005
Borusan Mannesmann162.080.005
Vakıflar Bankası145.495.725
Akbank143.044.082
Oyak Çimento140.010.922

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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