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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:35:26 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası942.180.095
Şişe Cam868.017.689
Tüpraş603.770.600
Yapı ve Kredi Bank.554.046.395
Kardemir (D)506.239.330
Odaş Elektrik435.504.032
ASELSAN416.310.504
Petkim353.944.212
Arçelik341.660.508
Türk Hava Yolları310.559.797
Emlak Konut GMYO304.094.407
Turkcell277.073.154
Akbank251.300.107
Koza Altın240.495.654
Ereğli Demir Çelik236.219.314
Doğan Holding231.535.665
Kartonsan226.506.465
Koza Madencilik197.194.574
Vakıflar Bankası175.701.388
İpek Doğal Enerji175.550.329

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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