Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|942.180.095
|Şişe Cam
|868.017.689
|Tüpraş
|603.770.600
|Yapı ve Kredi Bank.
|554.046.395
|Kardemir (D)
|506.239.330
|Odaş Elektrik
|435.504.032
|ASELSAN
|416.310.504
|Petkim
|353.944.212
|Arçelik
|341.660.508
|Türk Hava Yolları
|310.559.797
|Emlak Konut GMYO
|304.094.407
|Turkcell
|277.073.154
|Akbank
|251.300.107
|Koza Altın
|240.495.654
|Ereğli Demir Çelik
|236.219.314
|Doğan Holding
|231.535.665
|Kartonsan
|226.506.465
|Koza Madencilik
|197.194.574
|Vakıflar Bankası
|175.701.388
|İpek Doğal Enerji
|175.550.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)