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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:24:07 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.134.826.066
Türk Hava Yolları837.089.033
Garanti Bankası831.931.703
Kardemir (D)823.032.348
Petkim595.733.118
Tüpraş503.262.875
Yapı ve Kredi Bankası453.218.127
Odaş Elektrik352.373.089
Arçelik302.583.190
Pegasus262.031.446
Ereğli Demir Çelik244.183.347
Akbank231.875.417
Doğan Holding214.184.763
Vakıflar Bankası201.911.242
ASELSAN194.334.421
Albaraka Türk189.419.563
Özak GMYO178.787.037
Turkcell161.429.141
Halkbank151.979.990
İş Bankası (C)147.762.255

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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