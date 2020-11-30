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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:31:55 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO1.126.280.307
Garanti Bankası804.783.798
Petkim514.654.390
Kardemir (D)470.281.280
Türk Hava Yolları378.828.318
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası365.663.958
Yapı ve Kredi Bankası330.272.544
Şişe Cam314.649.454
Akbank304.308.603
Tüpraş247.959.569
Bim Mağazalar212.660.440
Pegasus178.885.711
Migros Ticaret176.060.917
Eczacıbaşı İlaç171.405.550
Kerevitaş Gıda170.347.633
Halkbank169.530.129
Turkcell160.068.762
Şok Marketler145.331.434
Selçuk Ecza Deposu143.416.070
Odaş Elektrik140.561.233

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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