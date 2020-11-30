Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.126.280.307
|Garanti Bankası
|804.783.798
|Petkim
|514.654.390
|Kardemir (D)
|470.281.280
|Türk Hava Yolları
|378.828.318
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|365.663.958
|Yapı ve Kredi Bankası
|330.272.544
|Şişe Cam
|314.649.454
|Akbank
|304.308.603
|Tüpraş
|247.959.569
|Bim Mağazalar
|212.660.440
|Pegasus
|178.885.711
|Migros Ticaret
|176.060.917
|Eczacıbaşı İlaç
|171.405.550
|Kerevitaş Gıda
|170.347.633
|Halkbank
|169.530.129
|Turkcell
|160.068.762
|Şok Marketler
|145.331.434
|Selçuk Ecza Deposu
|143.416.070
|Odaş Elektrik
|140.561.233
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)