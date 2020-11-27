Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.388.077
|Kardemir (D)
|648.019.503
|Gübre Fabrikaları
|614.774.848
|Petkim
|594.126.444
|Türk Hava Yolları
|454.663.711
|Tüpraş
|449.175.077
|Emlak Konut GMYO
|430.199.045
|Halk GMYO
|376.777.070
|Odaş Elektrik
|340.006.033
|Yapı ve Kredi Bankası
|324.188.893
|Akbank
|313.027.830
|Vakıflar Bankası
|263.847.871
|Şişe Cam
|255.649.626
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|234.546.971
|T. Halk Bankası
|226.060.218
|Selçuk Ecza Deposu
|214.841.174
|Pegasus
|199.198.314
|İş Bankası (C)
|155.670.874
|Çemtaş
|155.157.116
|Torunlar GMYO
|154.983.235
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)