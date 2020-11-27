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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:31:37 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.527.388.077
Kardemir (D)648.019.503
Gübre Fabrikaları614.774.848
Petkim594.126.444
Türk Hava Yolları454.663.711
Tüpraş449.175.077
Emlak Konut GMYO430.199.045
Halk GMYO376.777.070
Odaş Elektrik340.006.033
Yapı ve Kredi Bankası324.188.893
Akbank313.027.830
Vakıflar Bankası263.847.871
Şişe Cam255.649.626
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası234.546.971
T. Halk Bankası226.060.218
Selçuk Ecza Deposu214.841.174
Pegasus199.198.314
İş Bankası (C)155.670.874
Çemtaş155.157.116
Torunlar GMYO154.983.235

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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