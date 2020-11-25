Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.759.943.932
|Garanti Bankası
|1.424.555.358
|Türk Hava Yolları
|841.722.996
|Tüpraş
|660.079.644
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|613.199.050
|Şişe Cam
|544.434.160
|Petkim
|454.679.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|415.217.966
|Emlak Konut GMYO
|385.029.744
|Gübre Fabrikaları
|348.059.580
|Sasa Polyester
|306.040.949
|Pegasus
|290.063.660
|Şekerbank
|242.995.819
|DO-CO
|240.818.666
|Otokar
|225.731.687
|Akbank
|217.381.754
|İş Bankası (C)
|216.808.744
|Ege Endüstri
|216.258.977
|Odaş Elektrik
|193.624.559
|İş Finansal Kiralama
|186.047.706
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)