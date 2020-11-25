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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:35:44 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.759.943.932
Garanti Bankası1.424.555.358
Türk Hava Yolları841.722.996
Tüpraş660.079.644
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası613.199.050
Şişe Cam544.434.160
Petkim454.679.322
Yapı ve Kredi Bankası415.217.966
Emlak Konut GMYO385.029.744
Gübre Fabrikaları348.059.580
Sasa Polyester306.040.949
Pegasus290.063.660
Şekerbank242.995.819
DO-CO240.818.666
Otokar225.731.687
Akbank217.381.754
İş Bankası (C)216.808.744
Ege Endüstri216.258.977
Odaş Elektrik193.624.559
İş Finansal Kiralama186.047.706

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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