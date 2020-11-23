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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:35:28 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.196.453.261
Emlak Konut GMYO952.785.590
Garanti Bankası932.019.256
Kardemir (D)864.864.886
Gübre Fabrikaları604.858.443
Koza Madencilik404.168.950
Türk Hava Yolları396.929.795
Yapı ve Kredi Bankası327.434.091
Akbank312.253.672
Aselsan261.493.732
Odaş Elektrik259.406.295
İş GMYO234.870.909
İpek Doğal Enerji233.580.144
Koza Altın231.396.456
Tüpraş215.097.870
Tekfen Holding212.030.228
Vakıflar Bankası209.644.603
DO-CO180.768.414
Petkim145.797.520
T.S.K.B.145.541.616

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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