Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|378.230.364
|Petkim
|224.009.808
|Garanti Bankası
|197.381.177
|Karsan Otomotiv
|183.938.825
|Şişe Cam
|172.130.561
|Halk GMYO
|130.663.764
|Doğan Holding
|115.135.446
|Sasa Polyester
|111.192.030
|Pegasus
|105.180.875
|Türk Hava Yolları
|101.757.309
|Yapı ve Kredi Bank.
|101.555.026
|Akbank
|98.561.550
|Zorlu Enerji
|97.434.818
|Vakıflar Bankası
|95.670.780
|İş Bankası (C)
|92.430.687
|Ereğli Demir Çelik
|89.423.797
|Türkiye Sigorta
|88.107.059
|Tüpraş
|86.442.175
|T. Halk Bankası
|85.964.805
|Kartonsan
|83.683.495
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)