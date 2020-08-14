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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:22:56 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 635.791.000
Tüpraş 379.719.456
Türk Hava Yolları 273.457.820
Aselsan 270.483.789
Garanti Bankası 258.834.907
Turkcell 252.385.000
Karsan Otomotiv 230.612.924
Akbank 214.517.189
Güneş Sigorta 210.717.815
Doğan Holding 196.659.870
Şişe Cam 191.566.291
Kardemir (D) 167.789.896
Yapı ve Kredi Bank. 157.526.501
Koç Holding 157.412.319
Türk Telekom 131.765.180
T.S.K.B. 113.385.999
Trakya Cam 109.328.803
Aksa Enerji 94.544.796
Vakıflar Bankası 90.769.459
Bim Mağazalar 90.675.188

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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