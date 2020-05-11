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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:31:13 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
İş Fin.Kir. 542.745.903
Kardemir (D) 436.154.375
Migros Ticaret 336.722.802
Alkim Kimya 322.464.374
Garanti Bankası 319.054.395
İpek Doğal Enerji 284.076.632
Eczacıbaşı İlaç 219.361.306
Vakıflar Bankası 208.624.258
Petkim 196.872.722
T. Halk Bankası 182.274.653
Koza Madencilik 163.772.504
Sasa Polyester 149.571.372
Türk Hava Yolları 149.444.446
İş GMYO 141.066.980
Aselsan 119.357.635
Akbank 114.516.980
Güneş Sigorta 102.883.736
Yapı ve Kredi Bank. 88.983.395
Doğan Holding 85.166.258
Koza Altın 83.641.413


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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