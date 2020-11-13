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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:44:22 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.818.360.035
Garanti Bankası 1.451.932.932
Odaş Elektrik 490.359.673
Petkim 469.907.281
Akbank 435.741.150
Yapı ve Kredi Bankası 431.389.676
Türk Hava Yolları 418.218.972
Tüpraş 397.272.117
Pegasus 320.265.055
ASELSAN 299.025.080
Şişe Cam 296.283.230
Turkcell 291.200.684
Vakıflar Bankası 290.323.421
Emlak Konut GMYO 285.797.734
Halkbank 255.734.979
Doğuş Otomotiv 227.499.642
Koç Holding 218.638.585
İş Bankası (C) 161.735.807
Türk Telekom 155.681.203
Doğan Holding 146.787.543

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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