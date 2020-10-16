Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kerevitaş Gıda
|325.369.294
|Şişe Cam
|311.245.480
|Petkim
|273.990.365
|Odaş Elektrik
|222.513.241
|Garanti Bankası
|206.599.065
|Tüpraş
|198.259.170
|Emlak Konut GMYO
|195.735.950
|Şekerbank
|170.419.146
|ASELSAN
|168.740.436
|Zorlu Enerji
|168.632.041
|Şok Marketler
|167.938.832
|Eczacıbaşı İlaç
|164.999.944
|Net Holding
|164.221.761
|Tekfen Holding
|122.340.649
|Turkcell
|116.725.078
|Akbank
|112.595.406
|Gübre Fabrikaları
|112.221.079
|Bizim Mağazaları
|111.825.919
|Türk Hava Yolları
|95.596.581
|Türkiye Sigorta
|85.433.476
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)