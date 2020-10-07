Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|749.890.725
|Garanti Bankası
|650.505.610
|ASELSAN
|398.181.727
|Kardemir (D)
|280.735.572
|Şişe Cam
|274.543.731
|Akbank
|158.510.537
|Zorlu Enerji
|148.838.189
|Türkiye Sigorta
|125.925.687
|Koç Holding
|123.486.773
|Arçelik
|120.006.120
|Emlak Konut GMYO
|116.954.303
|Net Holding
|113.015.551
|Türk Hava Yolları
|104.398.825
|Yapı ve Kredi Bankası
|103.237.049
|Aksa
|96.067.624
|Hektaş
|95.312.465
|Turkcell
|92.468.639
|Petkim
|86.083.152
|Netaş Telekomünikasyon
|70.943.206
|Vakıflar Bankası
|67.244.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)