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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:30:17 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 749.890.725
Garanti Bankası 650.505.610
ASELSAN 398.181.727
Kardemir (D) 280.735.572
Şişe Cam 274.543.731
Akbank 158.510.537
Zorlu Enerji 148.838.189
Türkiye Sigorta 125.925.687
Koç Holding 123.486.773
Arçelik 120.006.120
Emlak Konut GMYO 116.954.303
Net Holding 113.015.551
Türk Hava Yolları 104.398.825
Yapı ve Kredi Bankası 103.237.049
Aksa 96.067.624
Hektaş 95.312.465
Turkcell 92.468.639
Petkim 86.083.152
Netaş Telekomünikasyon 70.943.206
Vakıflar Bankası 67.244.432

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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