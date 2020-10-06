Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|968.362.622
|Şişe Cam
|581.925.062
|Odaş Elektrik
|580.164.977
|ASELSAN
|280.821.040
|Gübre Fabrikaları
|213.804.042
|Zorlu Enerji
|212.669.899
|Akbank
|188.217.153
|Türkiye Sigorta
|182.466.039
|Kardemir (D)
|180.526.951
|Alkim Kimya
|141.947.801
|Türk Hava Yolları
|140.663.890
|Emlak Konut GMYO
|138.095.181
|Petkim
|135.620.017
|Turkcell
|134.107.623
|Yapı ve Kredi Bankası
|106.708.861
|Torunlar GMYO
|102.688.002
|Tüpraş
|94.271.193
|Kerevitaş Gıda
|93.881.003
|Bim Mağazalar
|90.408.223
|İş Bankası (C)
|89.151.613
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)