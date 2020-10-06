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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:33:12 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 968.362.622
Şişe Cam 581.925.062
Odaş Elektrik 580.164.977
ASELSAN 280.821.040
Gübre Fabrikaları 213.804.042
Zorlu Enerji 212.669.899
Akbank 188.217.153
Türkiye Sigorta 182.466.039
Kardemir (D) 180.526.951
Alkim Kimya 141.947.801
Türk Hava Yolları 140.663.890
Emlak Konut GMYO 138.095.181
Petkim 135.620.017
Turkcell 134.107.623
Yapı ve Kredi Bankası 106.708.861
Torunlar GMYO 102.688.002
Tüpraş 94.271.193
Kerevitaş Gıda 93.881.003
Bim Mağazalar 90.408.223
İş Bankası (C) 89.151.613

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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