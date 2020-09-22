Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|713.523.327
|Kardemir (D)
|382.735.079
|Petkim
|267.113.829
|Turkcell
|151.368.121
|İş GMYO
|140.233.717
|Garanti Bankası
|132.587.295
|Odaş Elektrik
|103.481.764
|Emlak Konut GMYO
|101.501.357
|ASELSAN
|99.635.479
|İş Fiansal Kiralama
|96.131.605
|Bim Mağazalar
|87.945.475
|Türk Hava Yolları
|86.871.059
|Koç Holding
|85.823.922
|Tüpraş
|82.829.975
|Yapı ve Kredi Bankası
|75.308.467
|Migros Ticaret
|75.104.532
|Sasa Polyester
|74.717.241
|Eczacıbaşı İlaç
|71.562.328
|Trakya Cam
|68.522.900
|Vakıflar Bankası
|68.081.932
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)