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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:22:19 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 379.853.211
Türkiye Sigorta 309.083.856
Garanti Bankası 250.626.250
ASELSAN 204.163.348
Kardemir (D) 167.682.656
Petkim 138.731.592
Akbank 138.559.346
Türk Hava Yolları 133.806.357
Emlak Konut GMYO 128.287.448
Tüpraş 96.520.498
Vakıflar Bankası 87.943.436
Türk Telekom 83.871.994
Karsan Otomotiv 83.462.966
Zorlu Enerji 79.956.205
Yapı ve Kredi Bankası 77.470.026
Turkcell 75.228.121
Bim Mağazalar 67.628.151
Sasa Polyester 65.642.313
İş Finansal Kiralama 63.257.995
Odaş Elektrik 63.214.666

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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