Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|379.853.211
|Türkiye Sigorta
|309.083.856
|Garanti Bankası
|250.626.250
|ASELSAN
|204.163.348
|Kardemir (D)
|167.682.656
|Petkim
|138.731.592
|Akbank
|138.559.346
|Türk Hava Yolları
|133.806.357
|Emlak Konut GMYO
|128.287.448
|Tüpraş
|96.520.498
|Vakıflar Bankası
|87.943.436
|Türk Telekom
|83.871.994
|Karsan Otomotiv
|83.462.966
|Zorlu Enerji
|79.956.205
|Yapı ve Kredi Bankası
|77.470.026
|Turkcell
|75.228.121
|Bim Mağazalar
|67.628.151
|Sasa Polyester
|65.642.313
|İş Finansal Kiralama
|63.257.995
|Odaş Elektrik
|63.214.666
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)