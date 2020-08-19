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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:42:51 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 539.838.108
Şişe Cam 535.889.340
Emlak Konut GMYO 486.796.594
ASELSAN 462.682.011
Güneş Sigorta 420.960.887
Bim Mağazalar 318.007.303
Sasa Polyester 222.339.002
Akbank 216.486.582
Yapı ve Kredi Bankası 133.731.110
Trakya Cam 128.444.308
Türk Telekom 120.204.900
Kardemir (D) 119.976.553
Türk Hava Yolları 108.459.170
Vakıflar Bankası 106.954.354
Koç Holding 98.951.037
Tüpraş 88.689.508
İş Bankası (C) 80.738.454
Petkim 80.508.063
Şekerbank 79.133.193
Ereğli Demir Çelik 74.572.067

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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