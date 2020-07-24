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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:27:14 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.092.765.964
ASELSAN 1.091.001.160
Emlak Konut GMYO 593.003.927
Trakya Cam 352.603.052
Soda Sanayii 332.765.794
Alkim Kimya 273.399.797
Arçelik 189.635.156
Karsan Otomotiv 165.097.516
Garanti Bankası 162.892.200
İş Finansal Kiralama 156.430.087
Türk Hava Yolları 146.153.283
Ege Endüstri 126.173.675
Odaş Elektrik 125.152.105
Kardemir (D) 109.965.663
TAV Havalimanları 108.106.396
Yapı ve Kredi Bankası 105.982.050
Turkcell 95.757.561
Petkim 85.980.019
Tüpraş 82.042.830
Sasa Polyester 81.576.997

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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