Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|814.841.963
|Türk Hava Yolları
|531.616.345
|Emlak Konut GMYO
|485.958.644
|Şişe Cam
|429.553.694
|Karsan Otomotiv
|422.206.940
|ASELSAN
|397.872.644
|Kardemir (D)
|388.768.064
|İş Bankası (C)
|324.714.625
|İş Finansal Kiralama
|304.783.251
|Albaraka Türk
|299.135.959
|Turkcell
|279.295.963
|Petkim
|242.700.936
|Trakya Cam
|236.482.194
|Halkbank
|230.815.217
|Tekfen Holding
|230.724.294
|Akbank
|225.882.228
|Odaş Elektrik
|220.008.439
|Torunlar GMYO
|211.187.134
|Ereğli Demir Çelik
|196.404.967
|Tüpraş
|196.112.786
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)