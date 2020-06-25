Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|888.040.755
|Kardemir (D)
|615.149.632
|Garanti Bankası
|605.024.326
|Halkbank
|561.486.943
|ASELSAN
|471.754.706
|Vakıflar Bankası
|458.749.872
|Akbank
|386.857.220
|Emlak Konut GMYO
|356.609.282
|Türk Hava Yolları
|345.819.271
|Tekfen Holding
|341.191.100
|Petkim
|268.938.729
|Ereğli Demir Çelik
|262.103.510
|Karsan Otomotiv
|262.015.534
|Odaş Elektrik
|230.958.376
|Bim Mağazalar
|218.422.661
|Turkcell
|201.027.001
|Şişe Cam
|188.515.115
|Bizim Mağazaları
|175.961.069
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.960.851
|Tüpraş
|161.782.897
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)