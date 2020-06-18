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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:19:14 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.596.903.866
Turkcell 1.126.302.314
Tekfen Holding 642.784.945
Türk Telekom 603.942.501
ASELSAN 440.672.363
Emlak Konut GMYO 376.245.310
Sasa Polyester 367.163.717
Ereğli Demir Çelik 331.078.365
Türk Hava Yolları 329.322.870
Karsan Otomotiv 297.645.153
Garanti Bankası 293.214.213
Güneş Sigorta 265.346.497
Petkim 246.501.656
Şekerbank 230.092.118
Şişe Cam 200.908.453
Vakıflar Bankası 193.145.756
Koza Madencilik 179.949.540
Tüpraş 176.834.390
Eczacıbaşı İlaç 159.658.499
Doğuş Otomotiv 142.703.042

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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