Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.596.903.866
|Turkcell
|1.126.302.314
|Tekfen Holding
|642.784.945
|Türk Telekom
|603.942.501
|ASELSAN
|440.672.363
|Emlak Konut GMYO
|376.245.310
|Sasa Polyester
|367.163.717
|Ereğli Demir Çelik
|331.078.365
|Türk Hava Yolları
|329.322.870
|Karsan Otomotiv
|297.645.153
|Garanti Bankası
|293.214.213
|Güneş Sigorta
|265.346.497
|Petkim
|246.501.656
|Şekerbank
|230.092.118
|Şişe Cam
|200.908.453
|Vakıflar Bankası
|193.145.756
|Koza Madencilik
|179.949.540
|Tüpraş
|176.834.390
|Eczacıbaşı İlaç
|159.658.499
|Doğuş Otomotiv
|142.703.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)