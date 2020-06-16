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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:28:04 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 768.077.581
Garanti Bankası 584.942.641
Emlak Konut GMYO 511.370.518
Karsan Otomotiv 435.162.570
Odaş Elektrik 363.263.253
İş Finansal Kiralama 331.724.328
Türk Hava Yolları 284.478.846
Petkim 237.011.684
Tekfen Holding 228.853.189
Akbank 207.843.328
Torunlar GMYO 195.574.510
Sasa Polyester 183.153.479
Vakıflar Bankası 177.765.678
Güneş Sigorta 169.031.665
Yapı ve Kredi Bankası 153.229.232
Arçelik 151.221.522
Turkcell 146.917.834
Kardemir (D) 146.569.001
İş Bankası (C) 133.670.521
Tüpraş 132.974.074

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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