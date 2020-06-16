Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|768.077.581
|Garanti Bankası
|584.942.641
|Emlak Konut GMYO
|511.370.518
|Karsan Otomotiv
|435.162.570
|Odaş Elektrik
|363.263.253
|İş Finansal Kiralama
|331.724.328
|Türk Hava Yolları
|284.478.846
|Petkim
|237.011.684
|Tekfen Holding
|228.853.189
|Akbank
|207.843.328
|Torunlar GMYO
|195.574.510
|Sasa Polyester
|183.153.479
|Vakıflar Bankası
|177.765.678
|Güneş Sigorta
|169.031.665
|Yapı ve Kredi Bankası
|153.229.232
|Arçelik
|151.221.522
|Turkcell
|146.917.834
|Kardemir (D)
|146.569.001
|İş Bankası (C)
|133.670.521
|Tüpraş
|132.974.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)