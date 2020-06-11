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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:37:36 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 929.326.671
ASELSAN 588.321.494
Petkim 491.317.567
Garanti Bankası 430.159.812
Kardemir (D) 348.143.010
Sasa Polyester 308.848.914
Odaş Elektrik 290.921.480
Türk Hava Yolları 258.769.269
Güneş Sigorta 254.553.660
Tekfen Holding 244.345.424
Şok Marketler 204.931.436
Akbank 181.914.803
Torunlar GMYO 160.914.177
Ereğli Demir Çelik 153.475.723
Yapı ve Kredi Bankası 150.280.776
Koza Madencilik 131.418.810
T.S.K.B. 131.337.463
Koza Altın 128.808.253
Tüpraş 128.752.959
Bizim Mağazaları 128.574.666

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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