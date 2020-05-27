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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:26:23 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.304.262.490
Garanti Bankası 735.633.993
ASELSAN 605.567.744
Pegasus 571.807.013
Tüpraş 244.702.122
Kardemir (D) 214.315.276
Eczacıbaşı İlaç 191.115.955
Şok Marketler 180.011.501
Yapı ve Kredi Bankası 179.680.219
Akbank 177.952.859
Anadolu Efes 177.485.603
Güneş Sigorta 172.679.626
Tat Gıda 161.682.132
Türk Telekom 140.957.058
Emlak Konut GMYO 139.302.309
Bim Mağazalar 138.327.573
TAV Havalimanları 136.432.709
Hektaş 130.099.746
Vakıflar Bankası 116.549.263
Ereğli Demir Çelik 114.482.161

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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